Синоптики рассказали о прогнозе погоды в октябре в Новосибирске

Всего 4 дня в месяце будут ясными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области октябрь будет дождливым. Такие данные представлены на сайтах «Яндекс.Погода» и Gismeteo.

По данным порталов, начало октября в регионе будет дождливым, возможен также снег. Уже с 19 октября будут идти осадки в виде мокрого снега. Так, по данным «Яндекс.Погоды», в октябре сибиряков ждет всего 4 ясных дня, 16 дней будут с длительными осадками и 1 день с переменой облачностью.

Весь месяц температура воздуха будет колебаться от +6 днем до -2 градусов в ночные часы. К концу месяца дневная температура пойдет на спад: опустится до 0 градусов днем, ночью будет -3.

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