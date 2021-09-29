Новосибирские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти

Это явление — нерешенная проблема современного здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ученые НИИ терапии и профилактической медицины нашли генетические маркеры, которые помогут узнать грозит ли человеку внезапная сердечная смерть. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил старший научный сотрудник Анастасия Иванова.

— Это многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы. Эксперименты помогли выявить маркеры предрасположенности к внезапной сердечной смерти, которую теперь можно предотвратить, — говорит ученый.

Лечение может проходить с помощью таблеток, аппаратной поддержки или просто смены образа жизни. Пока это лишь исследования, у которых есть возможность стать чем-то большим в дальнейшем.

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