В Новосибирске для переписи населения привлекут 1500 студентов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске готовятся к Всероссийской переписи населения. Она начнется 15 октября. В кампании примут участие 1500 студентов — власти уже заключили договоры с семью городскими вузами. Известно, организацией переписи занимается Новосибирскстат. Об этом рассказали в мэрии города.

— Я прошу совместно с департаментом транспорта проработать вопросы, связанные с передвижением студентов во время переписной кампании на всех видах городского муниципального транспорта по специальному удостоверению. Также необходимо решить проблему нехватки контролеров, которые будут сопровождать переписчиков на протяжении всей переписи, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференца, сейчас подобрали всего лишь 410 контролеров, а нужно, чтобы их было 545. Уже с 29 сентября они должны начать работу. А с 15 октября им необходимо будет осуществлять контроль за переписчиками. Дело в том, что все 58 дней контролеры должны посвятить себя переписи и не иметь другой занятости. По словам Ференца, студентов нельзя сделать контролерами, так как их освобождают от практики всего на 30 дней.

В мэрии добавили, что сопровождать переписчиков вечерами будут курсанты военного института.

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