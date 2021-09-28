Новосибирец устроил массовое ДТП в Ставрополе: пострадали 4 человека

Новосибирец не справился с управлением. Фото: ГИБДД по Ставропольскому краю

Новосибирец спровоцировал тройную аварию в Ставрополе, сев за руль машины своего приятеля. В аварии пострадали 4 человека. Инцидент произошел 27 сентября.

— В ДТП пострадали водитель и пассажир «Приоры», а также водитель и пассажир «Мазда». Отечественным автомобилем управлял 32-летний житель Новосибирска, которого госпитализировали, — сообщила КП-Новосибирск пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Столкновение произошло из-за того, что сибиряк выбрал небезопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Мазда 3» и «Датсун ОН-ДО». Виновника ДТП проверят на наличие алкоголя в крови, ведется проверка.

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