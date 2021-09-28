Новосибирцы приняли участие в спасении альпинистов, застрявших на Эльбрусе

Группа альпинистов потерялась из-за плохих погодных условий. Фото: Инстаграм @mironenko.en

Группа сибиряков направилась на Кавказ для участия в спасательной операции и поисках пропавших на горе Эльбрус альпинистов, которые не выходили на связь с 23 сентября. К слову, новосибирцы тоже хотели покорить гору, но эта ситуация отодвинула их планы.

— 23 сентября мы с группой предпринимателей планировали дойти до вершины горы Эльбрус, но оказалось, что погода на ее вершине начала портится еще утром, а группа туристов из 20 человек с 4 гидами до сих пор не вернулась и не вышла на связь, — написал Евгений Мироненко в своем блоге.

По рассказу мужчины, они с группой присоединились к спасению и взяли на себя транспортировку пропавших альпинистов в домики. Сибиряки всячески помогали им: отогревали и переодевали в сухую одежду.

— Все альпинисты были с сильным переохлаждением, их сильно трясло, у некоторых были отморожены пальцы, до крови кожа лица, нос. Несколько человек жаловались на плохое зрение из-за сильного ветра со снегом, -вспоминает Евгений.

Некоторые из альпинистов даже бредили. Один из мужчин сказал, что ему нужно ехать на работу, и он не может идти с группой спасателей. От такого было не по себе, пробегали мурашки по коже, рассказал сибиряк.

Спасательная операция началась в 10 вечера и закончилась в 3 утра. Пострадавшие были преданы сотрудникам МЧС.

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