Спецназовца из Новосибирска подозревают в изнасилованиях военнослужащих. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выпускника Новосибирского высшего военно-командного училища, капитана Ерушевича Александра, подозревают в зверских издевательствах над военнослужащими. Сообщается, что он совершал их вместе со своим сослуживцем — майором Олегом Пановым. Об ужасах, творящихся в Уссурийске, в 78 роте спецназа 14 бригады ГРУ, рассказали правозащитники портала Gulagu.net.

Как сообщил правозащитник Владимир Осечкин, спецназовцы насиловали и издевались над рядовыми военнослужащими. В настоящий момент им вменяют как минимум три эпизода сексуального и физического насилия над солдатами. По словам Осечкина, их издевательства отличались особой жестокостью. Так, они насиловали рядовых шваброй, а также использовали в извращениях строительный степлер. Жертвами извергов могли стать 20 человек.

По информации правозащитника, в отношении Панова и Ерушевича возбудили уголовные дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а также по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Им грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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