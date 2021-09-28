В Новосибирске затопило шесть этажей высотки после запуска отопления

В Новосибирске затопило шесть этажей высотки при подключении отопления. Фото: стоп-кадр.

В Ленинском районе Новосибирска затопило высотку. Водой залило 6 этажей и размыло стены в подъезде. О случившемся в соцсетях рассказали жильцы дома № 16 на Киевской улице.

— ЧП произошло после включения отопления, — уточнили горожане.

По их словам, до потопа в подъезде меняли стоки. Работников нанимала старшая по дому. Жильцы уверяют, подрядчики не доделали работу и удалились. Да только вот акты о выполненных работах жильцы все же подписали. Теперь они не понимают, кто возьмет ответственность за ремонт.

Инцидент корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в СГК:

— Судя по видеоматериалам, причиной стал дефект труб внутри дома. Возможно, внутридомовое оборудование оказалось не готово к приему теплоносителя. Для решения проблемы жителям дома необходимо обратиться в управляющую организацию.

Дозвониться до УК на момент публикации не удалось.

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