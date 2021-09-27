«Три недели добивалась МРТ»: новосибирская пенсионерка судится с поликлиникой из-за больного колена

Сибирячка не могла получить направление на МРТ Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирская пенсионерка подала иск против поликлиники в Ленинский районный суд: она уверяет, что пять месяцев не могла работать из-за ошибки врачей.

27 августа прошлого года женщина повредила колено у себя дома и записалась в поликлинику. Ей сделали рентген, поставили диагноз: «Растяжение и разрыв наружной боковой связки колена» и направили на лечение в больницу, однако не выдали направление на МРТ.

— Без результатов МРТ истца не приняли на госпитализацию, не провели осмотр и консультацию. Истец добилась направления на МРТ только через 25 дней. Исследование выявило разрыв латерального мениска, дегенеративные изменения связок. Женщина не могла работать более 5 месяцев, у нее обострился порок сердца, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

Суд направил дело на независимую экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в случившемся вина врачей.

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