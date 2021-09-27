В Новосибирске ковидная больница № 12 осталась без электричества

Сейчас больница работает в режиме ковидного госпиталя Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске отключили свет в ковидном госпитале № 12 отключили свет. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 сентября. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов на оперативном совещании в правительстве.

— По оперативным событиям, сегодня ночью было кратковременное отключение электроэнергии в городской клинической больнице №12, по улице Трикотажная, 49/1. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет, — рассказал замминистра здравоохранения Новосибирской области.

Кроме того, он отметил, что сейчас в стационарах региона с Covid-19 находятся 1 796 человек, 8 из которых — под аппаратом ИВЛ.

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