Новосибирская таможня выявила почти 74 тысячи единиц контрафакта в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область стала лидером по числу выявленного контрафакта. По данным Западно-Сибирской таможни, в регионе с начала 2021 года выявили 73 836 единиц таких товаров.

— Основные категории контрафактной продукции — одежда, обувь, игрушки, алкогольная и табачная продукция. К маркам, которые чаще всего подделывают, относятся: Louis Vuitton, Nike, Chanel, Reebok, Adidas, L.O.L. Surprise!, Hennessy, — уточнили в пресс-службе таможни.

Всего за 8 месяцев 2021 года сотрудники сибирской таможни выявили свыше 147 тысяч единиц контрафакта. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число такой продукции увеличилось на 7 %.

Известно, таможенники предотвратили ущерб для правообладателей на сумму свыше 320 миллионов рублей.

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