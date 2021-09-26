Сибирячка пожаловалась на собачий корм с плесенью

В корме была плесень. Фото: «Flamp».
Жительница Новосибирска пожаловалась на испорченный собачий корм. Женщина купила его в одном из зоомагазинов. Принесла домой и начала кормить собаку. Когда решила пересыпать остатки в банку, то обнаружила неприятный сюрприз.
— Конечно же я стала звонить в компанию, на что мне сначала предложили привезти новый мешок, но тут же перезвонили и заявили, что они не могут мне привезти новый корм, так как, собака уже съела 11 кг, поэтому дарить мне 12 никто не собирается, — пишет сибирячка на сайте «Flamp».
Как оказалось, сибирячка не одна пострадала от этой компании.
На сайте никакого ответа от компании не последовало.
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