«Глядя на этот ужас, хочется плакать»: сибирячка пожаловалась на состояние одного из кладбищ в Новосибирске

На кладбище грязь и мусор. Фото: «Город Обь онлайн».

Сибирячка пожаловалась на состояние одного из кладбищ в Новосибирске. Она сфотографировала это и выложила в группе «Город Обь онлайн».

— Сегодня были на кладбище и просто ужаснулись что там твориться. Неужели вам сложно вынести за собой мусор который вы убираете на могилах своих родных? Зачем складируете мешки а теперь еще и бетон? Глядя на этот ужас хочется плакать, — возмущается женщина.

На кадрах видно, что возле могил куча мусорных пакетов и разбитого стройматериала. Видно, что тот угол давно никто не убирал.

В комментариях сибиряки поддержали женщину:

— Мне кажется, это не кладбище, это полигон мусорных отходов.

— Где совесть у людей?

— Это уже через чур.

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