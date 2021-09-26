«Глядя на этот ужас, хочется плакать»: сибирячка пожаловалась на состояние одного из кладбищ в Новосибирске

На кладбище грязь и мусор. Фото: «Город Обь онлайн».
Сибирячка пожаловалась на состояние одного из кладбищ в Новосибирске. Она сфотографировала это и выложила в группе «Город Обь онлайн».
— Сегодня были на кладбище и просто ужаснулись что там твориться. Неужели вам сложно вынести за собой мусор который вы убираете на могилах своих родных? Зачем складируете мешки а теперь еще и бетон? Глядя на этот ужас хочется плакать, — возмущается женщина.
На кадрах видно, что возле могил куча мусорных пакетов и разбитого стройматериала. Видно, что тот угол давно никто не убирал.
В комментариях сибиряки поддержали женщину:
— Мне кажется, это не кладбище, это полигон мусорных отходов.
— Где совесть у людей?
— Это уже через чур.
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