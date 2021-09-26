От воды пахнет мазутом. Фото: «Инцидент. Новосибирск».

Новосибирцы пожаловались на странный цвет воды в Оби. Фото появилось в группе «Инцидент. Новосибирск».

— У острова Рыбачий, в протоке Оби (ближе к основному руслу), присутствует жироподобная пленка, с характерным запахом мазута, — сообщают подписчики сообщества.

На кадрах видно, что вода приобрела розовато-голубой оттенок.

— Раньше говорили, что это была утечка нефтепродуктов со старой баржи. Данное загрязнение было обнаружено достаточно дальше от нее в северную сторону, — добавляет очевидец.

В комментариях сибиряки высказали свои возмущения:

— Ну и травите нас дальше.

— Главное стабильность.

— Ну и куда обращаться?

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