От воды пахнет мазутом. Фото: «Инцидент. Новосибирск».
Новосибирцы пожаловались на странный цвет воды в Оби. Фото появилось в группе «Инцидент. Новосибирск».
— У острова Рыбачий, в протоке Оби (ближе к основному руслу), присутствует жироподобная пленка, с характерным запахом мазута, — сообщают подписчики сообщества.
На кадрах видно, что вода приобрела розовато-голубой оттенок.
— Раньше говорили, что это была утечка нефтепродуктов со старой баржи. Данное загрязнение было обнаружено достаточно дальше от нее в северную сторону, — добавляет очевидец.
В комментариях сибиряки высказали свои возмущения:
— Ну и травите нас дальше.
— Главное стабильность.
— Ну и куда обращаться?
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