Вокруг аварии много очевидцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

В Новосибирске иномарка сбила пешехода. ДТП произошло в Заельцовском районе на Мочищенском шоссе у дома № 6.

— Водитель BMW сбил мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу, после чего столкнулся с хэтчбеком Toyota. Он пытался проехать на желтый сигнал светофора, — сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам подписчиков, во время удара с пострадавшего слетели ботинки.

На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Информация о состоянии мужчины уточняется.

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