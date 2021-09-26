Вокруг аварии много очевидцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
В Новосибирске иномарка сбила пешехода. ДТП произошло в Заельцовском районе на Мочищенском шоссе у дома № 6.
— Водитель BMW сбил мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу, после чего столкнулся с хэтчбеком Toyota. Он пытался проехать на желтый сигнал светофора, — сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам подписчиков, во время удара с пострадавшего слетели ботинки.
На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Информация о состоянии мужчины уточняется.
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