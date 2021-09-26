«Кошки захватили мир»: котята из новосибирского питомника собирают миллионные просмотры в Tik Tok

Ну не милашки ли? Фото: instagram.com/versocats/

Видео с крошечными котятками из новосибирского питомника собирают миллионные просмотры в Tik Tok. Их хозяйка Вера Акульева уже больше 10 лет разводит малышей и с гордостью говорит, что у ее котят есть поклонники.

— У меня живут в питомнике длинношерстные и короткошерстные британцы. Я занимаюсь им вместе со своей подругой. Вот как-то раз мы решили попробовать выкладывать котят в социальные сети. Не думали, что получится такой отклик, — рассказала КП-Новосибирск Вера Акульева, хозяйка питомника.

На видео самые забавные и милые моменты из жизни котят. Вот они играются, а вот на георгины смотрят. Рыженькие клубочки не перестают радовать глаз зрителей и собирать миллионные просмотры и лайки. В комментариях люди не скупятся на комплименты:

— Кошки захватили мир.

— Ох уж это, тыгыдык.

— Пупсики.

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