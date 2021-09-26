От коронавируса умерли 11 человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске от коронавируса скончался 87-летний мужчина. Новые данные о смертности опубликовал сегодня 26 сентября оперштаб.
— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 70 лет, 73 года, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 55 лет, 62 года, 64 года, 71 год, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 2 938 человек, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в реанимации лежит 173 человека, а к аппаратам ИВЛ подключены еще 24 сибиряка.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 800 пациентов, в том числе 40 детей, — отмечается в сообщении от оперштаба.
Отметим, что из больниц с начала пандемии заболело 62878 человек. За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 164 человек.
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