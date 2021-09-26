Самолет, летевший из Москвы в Кемерово приземлился в Новосибирске: причиной стали погодные условия

Самолет приземлился в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирском аэропорту приземлился самолет, летевший из Москву в Кемерово. Об этом стало известно днем 26 сентября.

— Самолет приземлился в аэропорту «Толмачево» из-за погодных условий в Кемерово. Всему виной первый снег, — сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Рейс должен был прилететь в точку назначения в 13:10.

Напомним, что в августе этого года из-за погодных условий в новосибирском аэропорту не смогли приземлиться несколько рейсов. Всему виной был сильный туман.

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