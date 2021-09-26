«Девочка в борще нашла скобки»: в Новосибирской области родители учеников жалуются на питание в школе

По словам родителей, в столовой несвежая еда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области родители школьников жалуются на питание в школьной столовой. По их словам детей кормят некачественными продуктами.

—Дети постоянно жалуются на то, что голодные. Недавно моя дочка рассказала, что ее одноклассница пока ела борщ, то нашла в нем скобки от степлера. А если бы она их проглотила? Это ведь могло дойти до летального исхода! — возмущается мама одной из учениц.

По словам женщины, она вместе с другими родителями ходила к директору школы. Однако, никаких действий не последовало. Родители планируют пойти в местную администрацию, чтобы они помогли разобрать в ситуации.

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