В Новосибирске иномарка врезалась в столб

У машины разбит перед. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

Сегодня ночью, 26 сентября иномарка врезалась в опору освещения. ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе.

— Передняя часть автомобиля получила значительные повреждения, транспортное средство осталось на месте аварии в окружении конусов, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, информация о пострадавших еще уточняется.

Напомним, что 18 сентября в Железнодорожном районе иномарка вспыхнула после удара о фонарный столб. В ДТП погибло два пассажира и водитель.

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