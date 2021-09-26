В Новосибирске иномарка врезалась в столб

У машины разбит перед. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
Сегодня ночью, 26 сентября иномарка врезалась в опору освещения. ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе.
— Передняя часть автомобиля получила значительные повреждения, транспортное средство осталось на месте аварии в окружении конусов, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев, информация о пострадавших еще уточняется.
Напомним, что 18 сентября в Железнодорожном районе иномарка вспыхнула после удара о фонарный столб. В ДТП погибло два пассажира и водитель.
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