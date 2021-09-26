Снег идет мелкими хлопьями.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Сегодня утром, 26 сентября в Новосибирске пошел первый снег. Об этом КП-Новосибирск сообщают читатели.
— Вот и снег выпал, — пишут они и присылают фото.
Пока снежный покров не укутал землю. Снег идет редкими хлопьями и коснувшись асфальта тут же тает. Отметим, что синоптики как раз обещали осадки.
— Температура воздуха днем составит +1...-1 градус. Ветер подует северо-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, — сообщают метеорологи Западно-Сибирского УГМС.
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