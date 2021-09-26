Погода в Новосибирске на 26 сентября 2021 года: синоптики ожидают снег

В Новосибирске ожидается первый снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 26 сентября 2021 года: в городе может выпасть снег.

— Ожидаются временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха -1,+1 С, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наряду с дождем, в этот день синоптики ожидают и мокрый снег. С прогнозом о зимних осадках согласна и «Яндекс Погода». Согласно сервису, 26 сентября выпадет небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.