Погода в Новосибирске на 26 сентября 2021 года: синоптики ожидают снег

В Новосибирске ожидается первый снег.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 26 сентября 2021 года: в городе может выпасть снег.
— Ожидаются временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха -1,+1 С, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Наряду с дождем, в этот день синоптики ожидают и мокрый снег. С прогнозом о зимних осадках согласна и «Яндекс Погода». Согласно сервису, 26 сентября выпадет небольшой снег.
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