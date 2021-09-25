Женщине было 35 лет, а мужчине – 38: смертность от ковида в Новосибирской области продолжает «молодеть»

Власти Новосибирской области обнародовали данные о смертности за очередные сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

За очередные сутки коронавирус диагностировали у 168 жителей региона, что соответствует среднему уровню месяца. Скончалось, по официальным данным, 12 человек. Среди умерших преобладают пенсионеры, но при этом значительная часть – люди среднего возраста.

- Скончались мужчины в возрасте 38 лет, 40 лет, 55 лет, 62 года, 77 лет и женщины в возрасте 35 лет, 73 года, 80 лет, 87 лет, 87 лет, 89 лет, 90 лет, - сообщает Оперштаб Новосибирской области.

Всего по данным властей, в регионе от коронавируса умерли 2 927 человек.

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