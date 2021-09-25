Выбирал пожилых женщин: в Новосибирске задержан серийный преступник

Возможно, вы сталкивались с этим человеком. Фото: МВД.
Новосибирская полиция задержала серийного грабителя. Тот очень избирательно подходил к выбору жертв – предпочитал атаковать женщин постарше.
- В полицию обратилась 91-летняя жительница Новосибирска с сообщением о грабеже. Как рассказала потерпевшая, в дневное время она возвращалась домой из аптеки. В подъезд вместе с женщиной зашёл неизвестный, и, поднявшись с ней на этаж, сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку, после чего скрылся, - приводят пример сотрудники областного управления МВД России.
Вероятно, чувство удачи вдохновило преступника, и вскоре правоохранители получили аналогичные заявления.
- Во всех случаях жертвами становились женщины пожилого возраста, а предметами преступного посягательства — золотые цепочки, - говорят в ведомстве.
Выручили камеры видеонаблюдения. Серийный грабитель не только попал в кадр, но и засветился перед объективами достаточно хорошо. Полицейские установили личность преступника и задержали его.
Сотрудники МВД допускают, что есть потерпевшие, о которых они не знают. И если так, то полицейские предлагают обращаться с заявлениями по телефонам: 8 (383) 232-15-68, 8913-938-25-55.
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