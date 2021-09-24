В Новосибирске столкнулись иномарка и ВАЗ: в больнице три человека

В Новосибирске, вечером 24 сентября, столкнулись «Хендай Солярис» и ВАЗ. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирск
В Новосибирске, вечером 24 сентября, столкнулись «Хендай Солярис» и ВАЗ. В ДТП пострадали три человека.
— Около 21:30 в Калининском районе 42-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по улице Новоуральская и при повороте налево у дома №17 он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, за рулем которого был 20-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В ДТП пострадали три человека: водитель «Хендая», водитель ВАЗа и его 16-летняя пассажирка. Их доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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