Двое сибиряков украли ружье у экс-главы сельсовета и подожгли дом, чтобы скрыть следы

Мужчины украли ружье и деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области судят дядю и племянника за кражу оружия, денег и поджог жилого дома. Мужчины заранее спланировали преступление, чтобы поохотиться.

— Все произошло в сентябре 2020 года. Местные жители одного из сел ночью проникли в дом к бывшему директору сельскохозяйственного предприятия, вскрыли его сейф, откуда похитили ружье марки «Зимсон», 250 тысяч рублей, и чтобы скрыть преступление подожгли дом, — рассказала КП-Новосибирск Елена Коледенко, государственный обвинитель и исполняющая обязанности прокурора Венгеровской районной прокуратуры Новосибирской области.

Дядю и его племянника удалось задержать сразу же, что называется по «горячим следам». Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

— Одного мужчину обвиняют в хищении оружия и денежных средств. Второму фигуранту по уголовному делу, помимо хищения оружия и денежных средств, вменяется также и умышленное уничтожение жилого дома путем поджога, — уточняет прокурор.

Дело слушается в Венгеровском районном суде. Следующее заседание состоится 27 сентября.

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