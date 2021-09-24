Внучка писателя и фронтовика ищет родственников в Новосибирске

Потомки Николая живут в Новосибирске

В редакцию КП-Новосибирск обратилась жительница Волгоградской области с просьбой помочь найти родственников, проживающих в Новосибирске. Женщина ищет внуков и правнуков своего двоюродного дедушки Тощакова Николая Аркадьевича — писателя и фронтовика.

— 26 января 2022 года исполнится 120 лет со дня рождения моего двоюродного деда Тощакова Николая Аркадьевича. В Вологодской районной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное ему. В литературной гостиной примут участие родственники, жители села Кубенское, писатели и неравнодушные люди. Но, к сожалению, связи с внуками и правнуками нет. Известно лишь то, что они живут в Новосибирске, - пишет Наталья.

По словам женщины, судьба у Николая Аркадьевича была интересной. Он родился в деревне Матвеевское Вологодского уезда. Кроме него в семье было еще было 8 родных братьев и сестер и 6 — двоюродных, с которыми он поддерживал связь всю жизнь. После церковно-приходской школы Николай поступил в железнодорожное училище и работал в железнодорожном депо. Но на этом тяга к знаниям не закончилась, он получил ещ и физико-математическое образование, а также некоторое время проработал учителем.

В 1925 году Николай женился на Юлии Дмитриевне Смирновой, которая родила ему двух дочерей: Эльгу и Инну. В годы блокады Ленинграда, где они жили с 1930 года, родителям пришлось эвакуировать дочек в Молотковскую (Пермскую) область. В 1942 Николая призывали в армию, и он служил в артиллерии 4-го Украинского фронта. После войны он выпустил сборники своих рассказов в свет. Умер Николай Тощаков в 1953 году.

Известно, что дочь Николая Инна до своей смерти (2013 год) вела переписку с двоюродной сестрой Кирой Аркадьевной Тощаковой, которая уже 10 лет тяжело болеет и рассказать ничего не может. В письмах Кире Инна писала, что хочет приехать на родину отца в Вологодскую область. Из писем известно, что внучки Николая Аркадьевича живут в Новосибирске. У Ани есть дочь Ира, У Юли родились дети Лиза, Петя.

Просьба, внуков и правнуков Тощакова Николая Аркадьевича откликнутся, обратившись в редакцию КП-Новосибирск.

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