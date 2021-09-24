Губернатор Новосибирской области отказался от мандата депутата Госдумы

Андрей Травников губернатор НСО с 2017 года Фото: Александр ГЛУЗ

Андрей Травников отказался от мандата депутата Госдумы. Информацию подтвердил в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

— Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы. Соответствующее заявление было направлено в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, — рассказал КП-Новосибирск представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, 17-19 сентября по всей России проходили выборы депутатов в Госдуму. Партия «Единая Россия» в Новосибирской области набрала 35,2% голосов избирателей.

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