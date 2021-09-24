В ГИБДД рассказали, сколько человек погибли по вине пьяных водителей в 2021 году в Новосибирске. Фото: ГИБДД по НСО.

Стало известно, сколько человек погибли по вине пьяных водителей в 2021 году в Новосибирске. Данные об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— С января по настоящее время 2021 года в Новосибирске выявили 2068 водителей, которые пьяными управляли машинами. За этот период случилось 41 ДТП с участием таких автомобилистов, в которых 8 человек погибли, а 48 получили различные травмы, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, с 24 по 27 сентября, а также с 1 по 4 октября в Новосибирске будут ловить пьяных водителей. Полицейские будут пресекать грубые нарушения ПДД. Известно, на некоторых улицах пройдут сплошные проверки автомобилистов на опьянение.

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