Программа долговременного ухода в Новосибирске 2021: больше 1700 пенсионеров тренируются и учатся работе с компьютером

Более 1700 новосибирцев стали участниками программы долговременного ухода с начала года. Фото: https://www.nso.ru/

Программа долговременного ухода в Новосибирске 2021 привлекла более полутора тысяч пенсионеров в отделения дневного пребывания. Там пожилые люди занимаются на тренажерах, учатся обращаться с компьютером и общаются с психологом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В 2021 году участниками оздоровительных и досуговых программ стали 1,7 тысяч человек в Новосибирской области. Это в 2 раза больше по сравнению с показателями прошлого года, — министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Отделения дневного пребывания — это полустационарные центры соцобслуживания, они работают с понедельника по пятницу. В отделениях работают сенсорные комнаты, различные тренажеры, реабилитационные лестницы для ходьбы, компьютерный класс и мобильные видеокомплексы, настольные специализированные игры и многое другое. Для тех, кто не может добраться до отделения сам, организована доставка автомобилями от дома и обратно.

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