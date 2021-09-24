В Новосибирске такси на скорости врезалось в «ГАЗель». Фото: "АСТ-54".
В ночь на пятницу, 24 сентября, крупное ДТП произошло на улице Нарымской. Там столкнулись такси и «ГАЗель». Кадры с места ДТП появились в соцсети.
— Ночью на улице Нарымской рядом с остановкой «Магазин Альянс» Hyundai Solaris брендированный сзади врезался в притормозившую на светофоре «ГАЗель», — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Судя по кадрам с места аварии, легковушка получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло переднюю часть.
Как сообщают очевидцы, ДТП обошлось без пострадавших.
Что стало причиной ДТП, установят сотрудники ГИБДД.
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