В Новосибирске во дворе многоэтажки сгорели две машины

В Октябрьском районе Новосибирска сгорели два автомобиля. Фото: Кадр из видео

Вечером в среду, 22 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска сгорели два автомобиля. Еще одно стоявшую рядом машину ощутимо повредило огнем. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— У дома №37/1 на улице Грибоедова на парковке вспыхнул седан. Пламя от него перебросилось на стоящую рядом с ним «Мазду», помимо этого жаром оплавило седан Volkswagen Polo. Также на месте пожара были слышны хлопки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось потушить пламя, не дав ему уничтожить третий автомобиль. Информации о пострадавших не поступало

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber