В Новосибирске во дворе многоэтажки сгорели две машины

В Октябрьском районе Новосибирска сгорели два автомобиля. Фото: Кадр из видео
Вечером в среду, 22 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска сгорели два автомобиля. Еще одно стоявшую рядом машину ощутимо повредило огнем. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— У дома №37/1 на улице Грибоедова на парковке вспыхнул седан. Пламя от него перебросилось на стоящую рядом с ним «Мазду», помимо этого жаром оплавило седан Volkswagen Polo. Также на месте пожара были слышны хлопки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
К счастью, на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось потушить пламя, не дав ему уничтожить третий автомобиль. Информации о пострадавших не поступало
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