«Я такого не ожидала»: воспитательница детсада под Новосибирском выиграла 100 тысяч за вакцинацию от ковида

Воспитатель детского сада из Новосибирской области Татьяна Объедкова выиграла 100 тысяч за вакцинацию от коронавируса. Фото: Кадр из видео\ordynskiy_nso

Воспитатель детского сада из Ордынского района Новосибирской области Татьяна Объедкова выиграла 100 тысяч за вакцинацию от коронавируса. Напомним, такую антиковидную лотерею организовало правительство страны среди привившихся людей. Она проводилась 14 сентября. Из нашего региона в число первых 500 победителей вошла только Татьяна.

— Удача улыбнулась мне, я даже не ожидала, что такое может случиться. Я прививалась еще в начале января, когда про розыгрыш еще не было даже разговоров. Я просто хотела уберечь свое здоровье, ведь работаю в детском саду. Коллектив у нас тут большой, я общаюсь со многими людьми: родителями, детьми. И я решила, что надо привиться. Вакцинировалась также вся моя семья, — рассказала Татьяна Объедкова. — А через полгода мы ревакцинировались.

Напомним, по данным областного минздрава на 22 сентября однократно вакцинированы 729 097 жителей Новосибирской области. Это 33,4 % взрослого населения. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослых. В нашем регионе это 1 317 553 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.