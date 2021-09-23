Над ТЭЦ-5 в Новосибирске поднялось огромное облако пара

Над ТЭЦ-5 в Новосибирске появилось огромное облако пара. Фото: "АСТ-54"
Вечером, 23 сентября, над ТЭЦ-5 в Новосибирске появилось огромное облако пара. Его было заметно из разных уголков города, сибиряки засняли необычное явление на видео и выложили в сеть. В СГК объяснили, с чем оно может быть связано.
— На фото — пар от градирен. ТЭЦ-5 запустила пятый по счету энергоблок, температура охлаждающей воды незначительно повысилась. Также надо учитывать, что пар визуально плотнее, когда температура воздуха становится ниже, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.
В СГК также отметили, что поводов для беспокойства у горожан нет. ТЭЦ работает в штатном режиме и полностью готова к зиме.
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