В Новосибирске на передвижном колесе обозрения прокатились 5000 человек

Высота колеса составляет 30 метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на мобильном колесе обозрения, который установили на Гусинобродском шоссе, прокатилось 5000 сибиряков. Об этом рассказал владелец аттракциона.

— Колесо обозрения оборудовано системой дистанционного управления, которое располагается в отдельном шкафу. Она позволяет отслеживать состояние колеса, совершать его пуск и аварийную остановку. Помимо этого, колесо обозрения снабжено системами удаленного, располагаются камеры и 4G-модем с усиленной антенной, — сообщил в эфире «Новосибирские Новости» владелец аттракциона Павел Казак.

Известно, на колесе всего 15 двухместных удобных кабинок. В них можно спокойно насладиться панорамным видом на город. Высота колеса составляет 30 метров. Аттракцион вызвал большой интерес у новосибирцев. В городе оно пробудет еще пару недель, а затем направится в Крым.

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