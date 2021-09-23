Стало известно, какие преступления чаще всего совершали новосибирские подростки в 2021 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 23 сентября, стало известно, на каких преступлениях чаще всего попадались подростки в Новосибирской области в 2021 году. Данные об этом КП-Новосибирск озвучили в прокуратуре.

— В 2021 году зафиксировали 600 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Более половины из них — это кражи, 382 случая. Дальше следуют порядка 50 грабежей, примерно столько же угонов, а именно — 48, 13 разбоев и другие, остальные преступления, скажем так, не очень распространены, — уточнил КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Новосибирской области Николай Архипов.

Он добавил, что в случае, если подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, речь идет не о преступлении, а об общественно-опасном деянии.

— По общему правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. Но по некоторым преступлениям ответственность введена с 14 лет. С 14 лет подросток способен понимать общественный вред своих деяний. Речь идет о серьезных преступлениях против жизни и здоровья, все виды хищения и преступления, связанные с наркотиками. Если в процессе расследования мы приходим к выводу, что общественное деяние совершено подростком, не достигшим 14 или 16 лет, выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Либо же, если такое дело было возбуждено, а в процессе расследования выяснилась причастность несовершеннолетнего, уголовное дело прекращается. Такие подростки при этом не выпадают из поля зрения правоохранителей — их ставят на учет, с ними работают. Иногда их направляют в центр содержания несовершеннолетних нарушителей, — уточнил Николай Архипов.

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