В Бердске запустили тест-мобиль для проверки ВИЧ-статуса

Автомобиль приедет на три адреса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердск приедет тест-мобиль для проверки горожан на ВИЧ-статус. Тестирование пройдет в рамках IV Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

— Мероприятие проводится с целью информирования населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, — говорится на сайте администрации города.

Работать тест-мобиль будет на: площади Максима Горького с 12 до 14 часов, перед зданием ДК «Родина». Также он приедет в микрорайон, 48б, в районе парковки для инвалидов. Там провериться можно будет с 14 до 16 часов. А у Микрорайона Белокаменный, на парковке магазина «Продсиб», на улице Гранитная, 6А, тест-мобиль остановится с 16 до 18 часов.

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