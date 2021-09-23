В Новосибирске мужчина надругался над школьником

Подозреваемого задержали. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске 52-летний мужчина надругался над девятиклассником. ЧП произошло в Дзержинском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Все произошло в ночное время. Известно, что мужчина был ранее не судим и является мигрантом, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 часть 3 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

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