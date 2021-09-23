Власти рассказали, сколько безработных новосибирцев стали предпринимателями. Фото: правительство НСО.

Стало известно, сколько безработных жителей Новосибирской области стали предпринимателями благодаря финансовой поддержке властей. Открыть дело в рамках программы «Содействие занятости населения» смогли уже 1100 сибиряков. В среду, 22 сентября, представитель труда и соцразвития посетила несколько организаций, открытых безработными новосибирцами. Среди них — сыроварня, студия вокала и столярная мастерская. Об этом сообщили в областном правительстве.

— В регионе в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2021 год на финансирование данного направления предусмотрено 29,5 миллионов рублей, из которых уже 25 миллионов уже перечислили предпринимателям региона. Еще один проект — социальный контракт — тоже направлен на развитие в области предпринимательских инициатив. Сумма поддержки по этому направлению составляет 250 тысяч рублей. Объем финансирования 2021 года — 250 миллионов рубле, — рассказала Ольга Лаврова.

В правительстве также рассказали о некоторых новоиспеченных предпринимателях. Так, Светлана Багаева из Первомайского района Новосибирска открыла сыроварню. По программе «Содействие занятости населения» она получила 82 тысячи рублей. А еще после заключения соцконтракта ей выделили 250 тысяч рублей. На эти деньги сибирячка смогла оборудовать цех, закупив нужное оборудование.

Известно, что проконсультироваться на счет поддержки для открытия собственного дела можно в центрах занятости или по номеру горячей линии министерства труда 8-800-100-00-82.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.