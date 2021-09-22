В Новосибирске на Плехановском жилмассиве временно перестал ходить троллейбус №13

В Новосибирске на Плехановском жилмассиве перестал ходить троллейбус №13. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на Плехановском жилмассиве перестал ходить троллейбус №13. Такие изменения движения связаны с ремонтом теплотрассы на улице Писарева.

— На время производства работ движение троллейбусного маршрута № 13 будет организовано по улице Богдана Хмельницкого, улице Дуси Ковальчук, Красному проспекту, далее — по действующей схеме (в прямом и обратном направлениях), — сообщили в мэрии города.

Восстановить движение планируется 18 октября. При этом сейчас добраться в центр жители жилмассива могут только на маршрутке №8. Это не только не выгодно для бюджета сибиряков, но и достаточно неудобно: в час пик многим порой не хватает места.

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