В Новосибирске на Плехановском жилмассиве временно перестал ходить троллейбус №13

В Новосибирске на Плехановском жилмассиве перестал ходить троллейбус №13.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на Плехановском жилмассиве перестал ходить троллейбус №13. Такие изменения движения связаны с ремонтом теплотрассы на улице Писарева.
— На время производства работ движение троллейбусного маршрута № 13 будет организовано по улице Богдана Хмельницкого, улице Дуси Ковальчук, Красному проспекту, далее — по действующей схеме (в прямом и обратном направлениях), — сообщили в мэрии города.
Восстановить движение планируется 18 октября. При этом сейчас добраться в центр жители жилмассива могут только на маршрутке №8. Это не только не выгодно для бюджета сибиряков, но и достаточно неудобно: в час пик многим порой не хватает места.
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