В Новосибирске иномарка сбила молодую девушку, перебегавшую дорогу на красный

В Новосибирске иномарка сбила молодую девушку, перебегавшую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила молодую девушку, перебегавшую дорогу. ДТП случилось вечером в среду, 22 сентября, в Октябрьском районе.

— Сегодня, около семи часов вечера 37-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Выборной, со стороны Ключ-камышенское плато в сторону улицы Кирова. Около дома №127 по улице Выборная он сбил молодую девушку, 14-20 лет на вид, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Со слов водителя, дорогу девушка перебегала на красный свет. После случившегося пострадавшую сибирячку доставили в больницу без сознания. Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность пострадавшей.

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