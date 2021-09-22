Под Новосибирском столкнулись «Ока» и «КАМАЗ»: погиб водитель легковушки

В Новосибирской области, в среду, 22 сентября, произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирской области, в среду, 22 сентября, произошло смертельное ДТП. Авария, унесшая жизнь 79-летнего автомобилиста, случилась на трассе «Татарск-Киевка».

— Около 14:50 79-летний водитель автомобиля «Ока» ехал по дороге в направлении села Киевка и на пересечении неравнозначных дорог столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» с прицепом, ехавшим со стороны трассы Р-254 «Иртыш» в сторону автодороги «Усть-Тарска — Татарск», — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП водитель «Оки» получил столь серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Предварительно установлено, что виновником ДТП мог быть водитель легковушки.

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