Депутат горсовета Екатерина Митряшина сменила фамилию из-за замужества. Фото: Заксобрание Новосибирской области.
В Новосибирске депутат горсовета Екатерина Митряшина сменила фамилию. Этот вопрос поднимали на сессии горсовета в среду, 22 сентября. На сайте горсовета фамилию Екатерины уже сменили, теперь она — Козловская.
Информация о смене данных появилась и в группе «Клуб Мочалина» во «ВКонтакте». Там еще 15 сентября написали, что фамилия Митряшиной изменилась в связи с замужеством.
Как пишут СМИ, избранником Митряшиной стал Дмитрий Козловский. По данным Заксобрания Новосибирской области, Козловский — председатель комиссии по наказам избирателей. Он, как и Екатерина, член фракции «Единой России».
Напомним, Екатерина Козловская раньше была женой погибшего экс-депутата горсовета Ивана Митряшина.
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