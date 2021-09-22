Депутат горсовета Екатерина Митряшина сменила фамилию из-за замужества. Фото: Заксобрание Новосибирской области.

В Новосибирске депутат горсовета Екатерина Митряшина сменила фамилию. Этот вопрос поднимали на сессии горсовета в среду, 22 сентября. На сайте горсовета фамилию Екатерины уже сменили, теперь она — Козловская.

Информация о смене данных появилась и в группе «Клуб Мочалина» во «ВКонтакте». Там еще 15 сентября написали, что фамилия Митряшиной изменилась в связи с замужеством.

Как пишут СМИ, избранником Митряшиной стал Дмитрий Козловский. По данным Заксобрания Новосибирской области, Козловский — председатель комиссии по наказам избирателей. Он, как и Екатерина, член фракции «Единой России».

Напомним, Екатерина Козловская раньше была женой погибшего экс-депутата горсовета Ивана Митряшина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.