В ГИБДД предупредили новосибирских водителей о риске ДТП из-за непогоды

Автомобилистам нужно быть внимательными и строго соблюдать ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Они в свою очередь создают опасные условиях на дорогах. Об этом предупредили в ГИБДД по региону.

— Плохие погодные условия и короткий световой день увеличивают риски ДТП. Осадки в виде дождя ухудшают видимость на дорогах. Кроме того, при выпадении осадков снижается сцепление шин с проезжей частью. В свою очередь это увеличивает тормозной путь, — отметили в ведомстве.

В ГИБДД призвали новосибирских водителей соблюдать ПДД, особенно скоростной режим. Также нужно помнить о дистанции, а еще быть осторожными при совершении маневров.

Быть внимательными следует и пешеходам. Они должны переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. А на своей одежде им нужно использовать светоотражающие элементы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.