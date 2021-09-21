Новосибирские дороги будут очищать от снега новой смесью

Новая смесь не будет загрязнять дороги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске начали подготовку к зимнему сезону. Так, на дороги теперь будут сыпать новую противогололедную смесь. Об этом рассказал директор ДЭУ №1 Алексей Лыков.

— Смесь будет использоваться почти на всех улично-дорожной сети Новосибирска. Уже подготовлено 40 000 кубометров материала. К концу октября доставят еще 14 тысяч, — заявил Лыков.

Так, например, раньше такую смесь готовили в пропорциях 90 на 10% фракционной составляющей и соли. Сейчас же будут соблюдать пропорции 50 на 50%. Благодаря этому весной на дорогах станет чище.

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