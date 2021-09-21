В Академгородке заметили странную белку - ее сторонятся рыжие сородичи

Белка шустро крутилась возле сибирячки

В Академгородке Новосибирска заметили черную белку. Одна из местных жительниц угостила лесного зверя грецким орехом и засняла зверька на видео. Оказалось, сибирячка не впервые видит эту белку.

— Эту белочку я постоянно встречаю во дворе против церкви на улице Шатурской. Вижу ее часто, когда иду на работу. Насколько я успела заметить, черненькая такая она там одна, все остальные — рыжие, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

По словам женщины, встретила она белочку в субботу, 18 сентября, когда возвращалась домой после работы. У нее с собой были орехи, которыми и полакомилось животное. Кроме черной белки, по территории также бегала рыжая белка, но она оказалась менее общительной и не подошла к сибирячке за орехами.

— Ух ты! Надо же, черная белка!

— Раньше не видела в Академгородке черных белок, они стали появляться несколько лет назад.

— Это восточно-сибирская, забайкальская белка, – написали комментаторы под опубликованном видео Натальи.

Известно, что у зверушек часто наблюдаются индивидуальные вариации в окраске меха, белки в этом не исключение.

— У зоологов это явление называется полиморфизмом и в летнем и зимнем наряде белки в городских и пригородных лесах бывают различной окраски. От очень светлых до почти черных. Но брюшко всегда белое. Сам лично видел практически черную белку лет 5 назад поздней осенью на окраине Академгородка. Через пару лет после этого почти черную белку горожане видели в Центральном парке. В черте и в окрестностях, – рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.