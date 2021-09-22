Погода в Новосибирске на 22 сентября 2021 года: дождь и мокрый снег

Ночью продолжит идти мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 22 сентября 2021 года: в городе продолжит идти дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +5…+7 градусов, ночью — похолодание до +1...+3. Будет облачно, небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом, подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В Новосибирской области температура понизится до +3, ночью будет до -2 градуса. Будет небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную погоду и дождь в течение остального дня. Днем будет всего около +3…+4 градуса.

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