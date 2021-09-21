В Новосибирской области явка на выборы превысила 800 тысяч человек

По сравнению с прежними выборами, в этот раз явка была больше Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области на выборы в Госдуму пришли голосовать 815 803 горожан, что составляет 37,74%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

— Избирательная кампания прошла спокойно. Явка по Новосибирску составила более 382 тысяч человек — 31,43%, — отметила она.

По мнению председателя избиркома, существенных нарушений, способствующих повлиять на выбор избирателей в регионе, не было зафиксировано. Также известно, что по сравнению с выборами в Госдуму РФ 2016 года явка значительно выросла. Пять лет назад процент граждан, посетивших избирательные участки, составил 34,88%.

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