В Новосибирской области явка на выборы превысила 800 тысяч человек

По сравнению с прежними выборами, в этот раз явка была больше
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области на выборы в Госдуму пришли голосовать 815 803 горожан, что составляет 37,74%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
— Избирательная кампания прошла спокойно. Явка по Новосибирску составила более 382 тысяч человек — 31,43%, — отметила она.
По мнению председателя избиркома, существенных нарушений, способствующих повлиять на выбор избирателей в регионе, не было зафиксировано. Также известно, что по сравнению с выборами в Госдуму РФ 2016 года явка значительно выросла. Пять лет назад процент граждан, посетивших избирательные участки, составил 34,88%.
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