В ПФР рассказали, как новосибирцы тратят материнский капитал

Большинство сибиряков практически сразу расходуют эти средства. Фото: Архив "КП".

В Пенсионном фонде рассказали, что 85 % новосибирцев тратят маткапитал до трехлетия ребенка. Информация об этом появилась на сайте ПФР Новосибирской области.

— Использовать маткапитал можно в любое удобное для семьи время. При этом большинство новосибирцев предпочитают использовать эти средства, не дожидаясь, пока их ребенку исполнится 3 года. В таком случае средства сертификата можно направить на погашение ипотеки или при покупке жилья в кредит, на оплату детсада или яслей в том числе и за старшего ребенка. Кроме того, средства маткапитала можно использовать на приобретение товаров и услуг, необходимых для реабилитации ребенка-инвалида. Также средства из маткапитала можно оформить для получения ежемесячных платежей. Их будут начислять до тех пор, пока ребенку не исполниться три года. Эта мера существует для семей с невысоким доходом, и доступна, если малыш родился в период с 1 января 2018 года, — уточнили в ПФР.

Известно, использовать средства по остальным направлениям новосибирцы могут после того, как ребенку исполнится три года.

В ПФР напомнили, размер маткапитала разнится. Так, семьи, где родился первый ребенок, получают сертификат на сумму 483 881 рубль. А доя семей, в которых появился второй малыш, маткапитал с 2021 года увеличивается на 155 550 рублей.

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