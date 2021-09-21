В полиции рассказали, сколько ДТП произошло по вине женщин-водителей в Новосибирской области

По сравнению с мужчинами-водителями, женщины-водители меньше попадают в аварии Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области за 2021 год по вине женщин-водителей зарегистрировали 104 ДТП, а мужчины-водители спровоцировали 769 аварий. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— За 8 месяцев 2021 года по вине мужчин-водителей зарегистрировали 769 ДТП, в которых погибло 122 и ранено 947 человек. За тот же период текущего года по вине женщин-водителей было зарегистрировано 104 ДТП, в которых погибло 17 и ранено 136 человек, — эти данные подтвердили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по НСО.

Также известно, что по вине начинающих водителей было зафиксировано с начала года 58 ДТП, в них погибли 16 человек и 81 человек получили ранения.

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