Под Новосибирском будут судить двух парней, распространявших наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске будут судить двух парней, попавшихся на распространении наркотиков. Транспортные полицейские поймали их еще в начале 2021 года. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

— Одного из наркодилеров, 18-летнего сибиряка, задержали на станции Бердск — при нем было 27 свертков с порошкообразным веществом. Затем следственно-оперативная группа нашла вблизи железнодорожных путей 12 закладок с наркотиком α-PVP. Масса изъятого вещества составила около 20 граммов. После чего полицейские задержали сообщника парня — тот на момент задержания был еще несовершеннолетним. Оперативники выяснили, парни через Интернет покупали крупные партии наркотиков, а затем сбывали их небольшими дозами через тайники-закладки. Они прятали наркотики вблизи железнодорожных путей, — уточнили в ведомстве.

В отношении парней возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору через Интернет в крупном размере». Юным наркодилерам грозит до 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время их дело рассмотрит Бердский городской суд.

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